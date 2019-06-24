كوشنر: التوصل لتسوية لن يكون على أساس المبادرة العربية بل في موقع بينها والموقف الإسرائيلي

اعتبر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الى ان "ورشة ​المنامة​ حققت نجاحاً من حيث الدول التي أعلنت حضورها".

وكشف كوشنر في حديث لقناة "الجزيرة" ان "التوصل لتسوية للصراع الفسطيني الاسرائيلي لن يكون على أساس المبادرة العربية، بل في موقع بينها والموقف الإسرائيلي".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى ورشة اقتصادية تعقد في البحرين يومي 25 و26 حزيران، تركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام أميركية بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد تخرج ورشة "من السلام إلى الازدهار" في المنامة هذا الأسبوع بتعهّدات لاستثمارات كبيرة للمناطق الفلسطينية، لكن يستبعد أن تتناول القضايا السياسية في جوهر النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يشارك فيه وزراء ومسؤولون عرب وخليجيون وغربيون، إلى جانب مشاركة رجال أعمال إسرائيليين، علما أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.