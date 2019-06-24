أفادت معلومات الـ NBN بأن "زيارة الوفد من صندوق النقد الدولي المؤلف من 9 أشخاص تستمر للثاني من تموز. وسيتخللها لقاء الرؤساء كافة بالإضافة الى 5 سفارات وعدد من التجار"، كاشف أن "الـ Article 4 هو الهدف الرئيسي وراء الزيارة".
ولفتت الى أن "الوفد سيعد تقريرًا وسوف يرفعه للصندوق"، مضيفة أن "كريس دارفس يشارك في الزيارة وهو أحد أهم الباحثين في الصندوق، وقد طرح أسئلة عدة حول الموازنة والتدبير رقم 2 ورواتب العسكريين بشكل خاص".
ونقلت المعلومات عن الوفد قوله "إنه من الصعب تحقيق أرقام الموازنة وهناك تحد كبير أمام المسؤولين لخفض العجز وزيادة الايرادات"، موضحة أن "الوفد طلب رفع ضريبتي الدخل والمشتقات النفطية، وقابله رفض لبناني"، مضيفة: "قال الوفد إن السياسات الدائمة في الموازنة تؤثر على الناس وشكك بقدرة وزير المالية علي حسن خليل واعتبر أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو إصلاحات تنظيمية".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـNBN: وفد النقد الدولي يرى أنه من الصعب تحقيق أرقام الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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