أكدت مصادر "المستقبل" لقناة "LBC" أن "​تيار المستقبل​ اعترض على نتائج مباراة ​الجمارك​ لأنه يجب عدم إعتماد ​المناصفة​ في هذه المباراة لأن هذه الوظيفة من خارج الفئة الأولى"، وأشارت المصادر الى أن "الفائزون لا يؤمنون توزيعا مناطقيا، اضافة الى أن "تيار المستقبل قدم لائحة من مقربيه عددهم 196 نجح منهم 40 فقط".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـ LBC: الاعتراض على نتائج مباراة الجمارك جاء جراء اعتماد المناصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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