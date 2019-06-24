شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش على أنّ "أبطالنا لم يستشهدو من أجل حفنة من الدولارات".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "كان ممكن أن يقبلوا بـ"صفقة قرن الماضي" الّتي نقلها الموفد دين براون إلى "الجبهة اللبنانية"، وما أشبه اليوم بالأمس"، مؤكّدًا أنّه "كما قاومنا وانتصرنا بالماضي، فاليوم سنقاوم وسننتصر على "صفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: لم يستشهد أبطالنا من أجل حفنة من الدولارات وسننتصر على صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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