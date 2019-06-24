أشار رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، في موضوع نقل سوق الأحد الى الكرنتينا، إلى "أننا وضعنا جيد وضميرنا مرتاح لأننا أمّنا البديل بالتعاون مع الأسواق الاستهلاكية التابعة لمجلس الوزراء"، موضحًا أن "المكان الجديد محترم وفيه مرآب لركن السيارات والمياه مؤمنة والأمن ممسوك فيه".
ولفت كحالة، في حديث تلفزيوني، إلى أن "العاملين في السوق يمكنهم الحصول على ما هو أرخص مما يتقاضونه، كما يمكنهم العمل كافة أيام الأسبوع وليس فقط يومي السبت والأحد".
وشدد على أن "الأسواق الاستهلاكية تملكها الدولة وفيها مؤسسة ولها مدير عام وهي تابعة لمجلس الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية سن الفيل: وضعنا جيد وضميرنا مرتاح لأننا أمنا المكان البديل لسوق الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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