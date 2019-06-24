رئيس بلدية سن الفيل: وضعنا جيد وضميرنا مرتاح لأننا أمنا المكان البديل لسوق الأحد

أشار رئيس بلدية ​سن الفيل​ ​نبيل كحالة​، في موضوع نقل ​سوق الأحد​ الى ​الكرنتينا​، إلى "أننا وضعنا جيد وضميرنا مرتاح لأننا أمّنا البديل بالتعاون مع الأسواق الاستهلاكية التابعة ل​مجلس الوزراء​"، موضحًا أن "المكان الجديد محترم وفيه مرآب لركن السيارات و​المياه​ مؤمنة و​الأمن​ ممسوك فيه".

ولفت كحالة، في حديث تلفزيوني، إلى أن "العاملين في السوق يمكنهم الحصول على ما هو أرخص مما يتقاضونه، كما يمكنهم العمل كافة أيام الأسبوع وليس فقط يومي السبت والأحد".

وشدد على أن "الأسواق الاستهلاكية تملكها ​الدولة​ وفيها مؤسسة ولها مدير عام وهي تابعة لمجلس الوزراء".