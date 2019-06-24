علي رحال: الهيئة التنفيذية مدعوة لاتخاذ قرار سريع لأننا في أسبوع حاسم

أكّد رئيس مجلس المندوبين في ​الجامعة اللبنانية​ ​علي رحال​، في حديث تلفزيوني، أن "الهيئة التنفيذية مدعوة لاتخاذ قرار سريع في موضوع الاضراب لأننا في أسبوع حاسم"، مشيرًا إلى أن "المندوبين في المجلس مدعوين الى تحمل المسؤولية من جديد والتفكير بشكل صحيح وإعادة النظر في تصويتهم على الاضراب".

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