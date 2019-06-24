جعجع عرض وسفير مصر الاوضاع في لبنان والمنطقة

التقى رئيس حزب "​القوات​ اللبنانية" ​سمير جعجع​، في معراب، سفير مصر ​نزيه النجاري​ يرافقه القنصل وائل السيسي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" إيلي الهندي وشربل العلم. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

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