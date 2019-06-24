سركيس سركيس: القديسة ريتا ساهمت بتسهيل أعمال نقل تمثالها من لبنان إلى إيطاليا

أكّد رجل الأعمال سركيس سركيس، بموضوع التمثال الّذي قدّمه من لبنان ووُضع في كاسيا بإيطاليا، أنّ "القديسة ريتا ساهمت في تسهيل الأعمال، سواء من خلال عمليّة نحت التمثال أو من خلال نقله إلى إيطاليا".
ولفت إلى "أنّنا عندما أنتهى التمثال أنزلناه إلى مرفأ بيروت، حيث قامت شركة شحن إيطالية بنثر الورود عليه من دون أن تأخذ تكلفة الشحن"، مبيّنًا أنّ "بعد وصول التمثال إلى إيطاليا، توجّهنا به إلى ساحة الفاتيكان، حيث باركاه البابا فرنسيس، ونقلناه بعد إلى كاسيا".
وشدّد سركيس على "أنّني حاضر دائمًا لخدمة لبنان واللبنانيين".
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