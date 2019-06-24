سركيس سركيس: القديسة ريتا ساهمت بتسهيل أعمال نقل تمثالها من لبنان إلى إيطاليا

أكّد رجل الأعمال ​سركيس سركيس​، بموضوع التمثال الّذي قدّمه من ​لبنان​ ووُضع في كاسيا ب​إيطاليا​، أنّ "​القديسة ريتا​ ساهمت في تسهيل الأعمال، سواء من خلال عمليّة نحت التمثال أو من خلال نقله إلى إيطاليا".

ولفت إلى "أنّنا عندما أنتهى التمثال أنزلناه إلى ​مرفأ بيروت​، حيث قامت شركة شحن إيطالية بنثر الورود عليه من دون أن تأخذ تكلفة الشحن"، مبيّنًا أنّ "بعد وصول التمثال إلى إيطاليا، توجّهنا به إلى ساحة الفاتيكان، حيث باركاه ​البابا فرنسيس​، ونقلناه بعد إلى كاسيا".

وشدّد سركيس على "أنّني حاضر دائمًا لخدمة لبنان واللبنانيين".