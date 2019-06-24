شدد عميد ​كلية الاعلام​ في ​الجامعة اللبنانية​ البروفيسور جرجس صدقه، في حديث تلفزيوني، على "أننا نناشد وزير التربية ​أكرم شهيب​ أن يلعب دور الوسيط لحل الأزمة الحاصلة في ملف الجامعة"، مشيرًا إلى أن "هناك أزمة مع السلطة السياسية التي فشلت في التعاطي مع الجامعة وهناك أزمة في الجامعة كهيئة تعليمية ورابطة في إيجاد الحلول"، جازمًا أن "الحل عند وزير التربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدقه: حل أزمة الجامعة اللبنانية عند وزيرالتربية أكرم شهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.