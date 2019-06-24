أبي رميا: لن نفرط لا بالصيغة اللبنانية ولا بحق العودة للفلسطينيين

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "المموقف اللبناني الموحّد من "​صفقة القرن​" ومسألة ​التوطين​ موجود، ومهما تعرّضنا لإغراءات سواء ماديّة أو غيرها، فإنّنا لن نفرّط لا بالصيغة اللبنانية ولا بحقّ العودة للفلسطينيين".

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