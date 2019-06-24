قسطنطين: باسيل معني بنجاح العهد ولا يدغدغ المشاعر و"من راقب الناس مات همًا"

سأل مستشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، ​أنطوان قسطنطين​، "هل لأنّ باسيل يقول الحقيقة، يصبح بموضع التشكيك؟ باسيل لا يدغدغ المشاعر ولا يبحث عن شعبيّة". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "هناك 3 سنوات بعد قبل انتهاء العهد الرئاسي، وباسيل معني بنجاح العهد". وتوجّه إلى من يراقب باسيل وينتقده فقط، بالقول: "من راقب الناس مات همًّا".

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