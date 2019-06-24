تحطم طائرتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما في الجو

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: تحطمت طائرتان حربيتان من نوع يوروفايتر تابعتين للجيش الالماني بعد اصطدامهما ببعض في الجو في شمال البلاد، ما أدى الى مقتل أحد طياريهما، بحسب ما أعلن الجيش الالماني الاثنين.

وأوضح سلاح الجو الالماني عصر اليوم أن الطيار الثاني تمكن من القفز من طائرته وهو الآن تحت رعاية فرق الانقاذ.

Advertisements

واصطدمت الطائرتان ببعضهما البعض عند تحليقهما الاثنين نحو الساعة 12,00 ت غ قبل ان تتحطما قرب بحيرة مورتز في مقاطعة ميكليمبورغ-بوميرانيا-الغربية.

وأظهرت أشرطة فيديو لوسائل اعلام محلية عمودي دخان يتصاعدان في منطقة غابات يبعد احدهما عن الاخر عدة كيلومترات.

ويورفايتر التي دخلت الخدمة في 2004 هي طائرة قتالية بمحركين تصنعها المانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا.