ماكرون يعلن عن لقاء مرتقب مع ترمب بشأن إيران خلال قمة العشرين

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مرسيليا: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترمب "على انفراد" على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالي في اليابان، لمناقشة الملف الإيراني.

وقال ماكرون في تصريح صحافي أدلى به في ختام قمة دول ضفتي المتوسط في مارسيليا "سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعا على انفراد مع الرئيس ترمب".

وأضاف الرئيس الفرنسي "أرسلت مستشاري الدبلوماسي ايمانويل بون الأسبوع الماضي الى ايران".

وضاعفت فرنسا خلال الفترة الأخيرة اتصالاتها لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وايران وتجنب أي نزاع عسكري محتمل بين الدولتين.

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وكان صدر بيان عن الرئاسة الفرنسية الاسبوع الماضي يؤكد أن بون التقى عددا من القادة الايرانيين "بهدف المساهمة في التخفيف من حدة التوتر في المنطقة".

من جهة ثانية أعلن رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب أنه "تطرق طويلا" الى الملف الايراني خلال لقاء عقده مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين في مدينة هافر في غرب فرنسا.

وشدد المسؤول الفرنسي على "أهمية تجنب خروج الوضع عن السيطرة والعمل على خفض التصعيد خصوصا عبر الحوار".

أما وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونشالان فنددت ب"النزعة العسكرية والخطابات الشديدة الخطورة من قبل الطرفين في كامل المنطقة".

وارتفعت حدة التوتر بشكل خطير بين الولايات المتحدة وايران عندما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة ناقلات نفط في مضيق هرمز، وحين اعلنت طهرن الخميس إسقاط طائرة اميركية مسيرة.

