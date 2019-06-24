ترمب يعلن عقوبات قاسية تستهدف المرشد الأعلى في إيران

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واشنطن: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين بفرض عقوبات مالية "قاسية" على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وقال انه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي "سنواصل زيادة الضغوط على طهران .. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، مضيفا "نحن لا نطلب النزاع" وأنه استنادا لاستجابة إيران يمكن انهاء العقوبات غدا أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".

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وجاءت العقوبات بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أيام.

وأوضح ترمب أن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بغض النظر عن إسقاط الطائرة الأميركية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاج السلاح النووي، لكنه في ذات الوقت قال إن بلاده لا تسعى للحرب.