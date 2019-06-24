المبعوث الأمريكي: ترامب مستعد للحوار مع إيران

بروكسل (رويترز) - قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب على استعداد للحوار مع إيران بشأن اتفاق ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية لكن يتعين على طهران الحد من أنشطة برنامجيها النووي والصاروخي وكذلك دعمها لوكلاء لها في المنطقة.
وصرح هوك للصحفيين بإن إيران إما أن "تجلس إلى الطاولة أو تشهد اقتصادها ينهار" لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة المتوقع الإعلان عنها يوم الاثنين.
وكان هوك يتحدث عبر الهاتف من سلطنة عمان حيث يقوم بجولة في منطقة الخليج قبل أن يتوجه إلى باريس.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
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