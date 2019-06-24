شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم أمير قطر: مازال تميم يمارس سخافاته بينما الشعب يعيش فى ضيق وعزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد ،وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن أمير قطر لا يهتم بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها بلاده طالما لم يتأثر هو وحاشيته بها ولكن من تأثر بها هو الشعب القطرى.

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وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن المشكلة في مقاطعة تنظيم الحمدين الإرهابي أن الحياة الشخصية الخاصة بالرئيس وحاشيته لن تتأثر ولكن حياة المواطنين فى قطر تأثرت بشكل كبير جدآ، لذلك هو لايهتم ومستمر بطقوسه السخيفة!

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: مازال تميم بن حمد يمارس سخافاته بينما الشعب يعيش في ضيق وعزلة ..عجيب أمرك!!

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