شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر : دول العالم لا تسمع تحذيراتنا من دعم قطر للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قطر أصبحت راعى رئيسى فى تمويل الجماعات الإرهابية،والتنظيم الدولى للإخوان، مشيرة إلى أن ذلك يستلزم وقفة دولية ضد الدول التى تمول الإخوان .

ولفتت "عازر"، أنه أصبحت واضح ومعلن أمام الجميع محاباة قطر للجماعات الإرهابيه وزرعها كخنجر لتدمير الوطن العربى ،كما أنها وتركيا أبرز الدول التى تساند الإرهاب تمويلا وعتادا وتشجيعا إعلاميا مما يجعلها مصدر رئيسى من مصادر تدمير المنطقة بأكملها وسيكون له أثره على العالم كله.

وأكدت أن كل دول العالم بما فيها أمريكا وأوروبا على علم بما يحدث وما تقوم به قطر، مشيرة إلى ان الدول العربية وعلى رأسها مصر تعمل على كشف الحقائق بشكل دائم ولكن الأهم من يسمع، قائلة " حذرنا أكثر من مرة بخطر دعم هذه الدول ولابد ومن دول العالم أن تسمع وتبحث .. لكن الأزمة أن البعض متخيل بأن الإرهاب بعيدا عنه رغم أنه يطوله من فتره لآخرى بينما لابد أن يحسم المجتمع الدولى القرار ".

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