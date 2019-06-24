محافظ شمال سيناء: خطة زمنية لمراجعة حسابات الصناديق الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم وجه محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، القيادات التنفيذية بضرورة مراجعة وحصر جميع الأكشاك المخالفة وغير المرخصة ومراجعة التراخيص والمساحات الخاصة بها وتطبيق قانون الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين وتطبيق القانون رقم 72 لعام 2016 بشأن إغلاق المحال المخالفة وقطع المرافق عنها. وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الاثنين، بحضور رؤساء مجالس المدن، على ضرورة وضع خطة زمنية لمراجعة الحسابات الختامية للصناديق الخاصة في مختلف المديريات والجهات بعد انتهاء السنة المالية اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، والتخلص من الرواكد والخردة والكهنة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة مع نهاية السنة المالية. وأصدر "شوشة" تعليمات لمديريات الشباب والرياضة والأزهر والتعليم بضرورة تفعيل الأنشطة الرياضة والفنية والثقافية للشباب والطلائع وتفعيل المسابقات للشباب خلال موسم الصيف بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

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