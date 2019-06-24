وزير التعليم عن نظام الثانوية الجديد: "الأول لو جاب 60% هيدخل طب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا تغيير في تنسيق القبول بالجامعات، بالنسبة لطلاب أولى ثانوي، المطبق عليهم نظام التقييم الجديد.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لإعلان نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، للصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير أن "نظام التقييم الجديد يهدف قياس مستوى الفهم وليس الحفظ ويعد نقلة إلى التعليم الحقيقي، بعدما ظللنا سنوات نخدع أنفسنا ونظن أننا نعلم الأجيال".

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وطالب الوزير أولياء الأمور بعدم الاهتمام بالدرجات، والتركيز على التعليم الحقيقي لأبنائهم، مؤكدا أن تنسيق القبول بالجامعات يختلف حسب مستوى الطلاب: "يعني لو الأول في النظام الجديد جاب ٦٠% هيدخل كلية الطب، أكيد مش هتقفل أو هندخل فيها طلاب غير مصريين".

وأكد أن الوزارة تهتم أن تكون الدرجات التي يحصل عليها الطلاب معبرة عن حقيقة مستواهم العلمي "يعني اللي جاب ٦٠% مستواه الحقيقي كدا، قبل كدا كنا بندي شهادات مش معبرة عن الواقع والسنة اللي فاتت نسبة النجاح في أولى ثانوي كانت 98%، و٤٠% من طلاب 3 ثانوي الناجحين حصلوا على أكثر من 90، وكأن النجاح إجباري".

ووجه الوزير، "أولياء الأمور بعدم تعنيف الطلاب بسبب مستواهم الدراسي النظام الجديد كشف حقيقة المستوى بس مش ذنب الولاد، هما مااتعلموش أصلا قبل كده، إحنا بنعالج، والعلاج مدته ٣ سنوات، هيخرجوا من المرحلة الثانوية بينافسوا أي طالب بالدول المتقدمة، بس ساعدونا".

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019 خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.