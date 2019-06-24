شيخ الأزهر: نعمل على ترسيخ قيم التعايش بين أبناء القارة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يحمل على عاتقه مسئولية نشر الفكر الصحيح ومواجهة التطرف والإرهاب وترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع أبناء القارة الإفريقية .

وأكد فضيلته - خلال لقائه اليوم الاثنين، السفير موري فوفانا، سفير سيراليون بالقاهرة - استعداد الأزهر لتدريب الأئمة والخطباء في سيراليون للتعامل مع القضايا والمستجدات المعاصرة، وتقديم المزيد من المنح لطلاب سيراليون للدراسة في مختلف التخصصات في الأزهر.

من جانبه أعرب سفير سيراليون، عن شكر بلاده العميق على الرعاية التي يلقاها طلابها الدارسين في الأزهر الشريف.

وأضاف أن سيراليون تتطلع للمزيد من الدعم من الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية بما يساعدها على مواجهة الفكر المنحرف، ويسهم في النهوض بالمسلمين في سيراليون.​