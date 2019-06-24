تشريع مجلس الدولة يوافق على مشروع العلاوة الدورية للموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إرسال القانون للحكومة تمهيدًا لإقراره.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني، أنه تم عقد جلسات مكثفة فور تسلم القانون لمراجعته؛ بما يتوافق مع الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية، حتى يخرج في شكله القانوني السليم، وتم الانتهاء منه على وجه السرعة لما له من أهمية بالغة، وينتظره عدد كبير من موظفي الدولة للعمل بأحكامه وتطبيقها.

وبشأن ملاحظات القسم على مشروع القانون، بعد الدراسة ومطابقته مع نصوص القانون والدستور، تبين أنه لا يوجد ثمة ملاحظات للقسم على المشروع، غير فقط بعض النصوص تحتاج إعادة صياغة وفق القالب القانوني، ولكن من الناحية الفنية والقانونية لا يوجد ثمة مخالفة بالنصوص، وكلها تتسق وتتماشى مع الأعراف الدستورية.

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وأضاف مهران، بأن مشروع القانون تضمن النص على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وكذا العاملون غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019.

وأشار إلى أن المشروع اشتمل على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عما تقرر لأقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محددة.

وتضمنت المادة الأولى وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو تقدر بـ75 جنيهًا شهريًا.

كما تضمنت المادة الثانية منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ يونيو، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو المقبل.