الصين: التزام بكين بتعزيز الوحدة مع إفريقيا لم يتغير

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" إن الوضع الدولي الحالي معقد ومتغير، لكن التزام الصين بتعزيز الوحدة والصداقة بين الصين وإفريقيا لم يتغير، مشددا في الوقت نفسه على أن التعاون بين الجانبين مخلص وبدون أهداف جيوسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني اليوم /الاثنين/ في العاصمة (بكين) مع وزراء خارجية كل من بوروندي "إيزيكيال نيبيجيرا"، وبنين "أورليان اقبينونسي"، وجنوب السودان "نيال دينق"، وجامبيا "مامادو تانقارا"، وزامبيا "جوسي مالانجي"، والرأس الأخضر "لويس فيليب تافاريس"، وليبيريا "جيمونغا فيندلي"، على هامش حضورهم اجتماع المنسقين لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون

الصين-أفريقيا (فوكاك) على مدار اليوم والغد.



وأضاف وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أن بلاده على استعداد لربط مبادرة "الحزام والطريق" و"المبادرات الثماني" لقمة بكين لمنتدى التعاون

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الصيني الإفريقي مع الاستراتيجيات الإنمائية للبلدان الإفريقية، وتعزيز التعاون العملي لتحقيق المزيد من النتائج الجديدة، مع تبادل الخبرات في الحكم.



وتابع أن الصين مستعدة للعمل لإحراز تقدم مطرد للمشروعات المشتركة الكبرى على أساس المنهجية العلمية لاتخاذ القرارات انطلاقا من مبدأ المنفعة المتبادلة والمسؤولية، وذلك لضمان الاستدامة والجودة العالية

للتعاون.



وأشار إلى أن الصين تشجع شركاتها على المشاركة في الاستثمار والبناء في إفريقيا وفقا لقواعد السوق، والإسهام في عملية التصنيع في إفريقيا، ورفع قدرات التنمية المستقلة للبلدان الإفريقية.



وأكد أن التعاون بين الجانب الصيني والدول الإفريقية مخلص وبدون أهداف جيوسياسية، وأن الجانبين الصيني والإفريقي يسيران على طريق مميز للتعاون والفوز المشترك، مشيرا إلى أن الجانب الصيني ظل متمسكا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتم تحقيق التنمية المشتركة عبر المساعدة المتبادلة تحت إطار تعاون الجنوب - الجنوب.



من جهته، قال وزير خارجية زامبيا "جوسي مالانجي" إن الادعاءات التي أثيرت بأن التعاون بين زامبيا والصين أدى إلى مشكلة الديون على زامبيا لا تتفق مع الحقائق، مؤكدا أن القروض الصينية تركز على مشروعات البنية التحتية في زامبيا وتدفع تطور الاقتصاد بشكل سليم.