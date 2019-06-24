سلطنة عمان تنفي نقل رسالة من ترامب إلى إيران

نفت عمان، اليوم الاثنين، أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي. ولفتت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس، وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

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