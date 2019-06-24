اجري رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا مع نظيره البريطاني الجنرال سير نيك كارتر البيئة الجغرافية - الاستراتيجية والتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
وأفادت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية للجيش الباكستاني - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية -أن المسئولَين ناقشا ذلك الأمر خلال لقائهما بالعاصمة البريطانية، اليوم /الإثنين/، مشيرة إلى أنه تم عقد حوار استراتيجي على مستوى الوفود بين الجانبين.
ونشر المتحدث باسم الجيش الباكستاني، آصف غفور - على موقع
تجدر الإشارة إلى أن الجنرال باجوا قد وصل يوم الخميس الماضي إلى لندن في زيارة رسمية لعقد محادثات مع قادة كبار بالجيش البريطاني ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك والتعاون الدفاعي والأمني بين باكستان والمملكة المتحدة، إلى جانب البيئة الجيواستراتيجية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات باكستانية بريطانية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.