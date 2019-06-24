مباحثات باكستانية بريطانية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

اجري رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا مع نظيره البريطاني الجنرال سير نيك كارتر البيئة الجغرافية - الاستراتيجية والتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

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وأفادت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية للجيش الباكستاني - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية -

أن المسئولَين ناقشا ذلك الأمر خلال لقائهما بالعاصمة البريطانية، اليوم /الإثنين/، مشيرة إلى أنه تم عقد حوار استراتيجي على مستوى الوفود بين الجانبين.



ونشر المتحدث باسم الجيش الباكستاني، آصف غفور - على موقع

التغريدات المصغرة "تويتر" - صورًا تظهر استقبال كارتر لنظيره الباكستاني بالمملكة المتحدة قبل اجتماعهما.



تجدر الإشارة إلى أن الجنرال باجوا قد وصل يوم الخميس الماضي إلى لندن في زيارة رسمية لعقد محادثات مع قادة كبار بالجيش البريطاني ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك والتعاون الدفاعي والأمني بين باكستان والمملكة المتحدة، إلى جانب البيئة الجيواستراتيجية.