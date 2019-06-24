وزير الخارجية: التعاون المصري الروسي يشهد تطورات إيجابية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية التعاون المصري الروسي، فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى ان هذا التعاون يشهد تطورات إيجابية مهمة.
وأوضح- خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع "مصر – روسيا" (اجتماع 2 + 2)، المنعقد في موسكو اليوم الإثنين- أن المؤتمر يهدف إلى
وأضاف، أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم تحديدها بين البلدين خلال الاجتماع.
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