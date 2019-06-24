وزير الخارجية: التعاون المصري الروسي يشهد تطورات إيجابية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية التعاون المصري الروسي، فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى ان هذا التعاون يشهد تطورات إيجابية مهمة.

وأوضح- خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع "مصر – روسيا" (اجتماع 2 + 2)، المنعقد في موسكو اليوم الإثنين- أن المؤتمر يهدف إلى

دعم التعاون المشترك، ومواجهة التحديات التي تواجه البلدين، وتحقق أمن واستقرار الدول، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف، أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم تحديدها بين البلدين خلال الاجتماع.