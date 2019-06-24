"التحالف": سندمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية الإرهابية

توعد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بتدمير قدرات التسليح للمليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن "التحالف سيدمر قدرات التسليح للمليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً"، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعرقل تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وأضاف المالكي أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن حريص على عدم استهداف المدنيين اليمنيين"، مشدداً على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين أحد التكتيكات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي، وعزا ذلك إلى تلقي الميليشيات "خسائر كبيرة، ما جعلها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية".

وأكد المالكي التزام تحالف دعم الشرعية بتطبيق القانون الدولي وعدم استهداف المدنين، لافتاً إلى تعويض 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن. وتابع المالكي أن من بين الإصابات، "طفلان من الجنسية الهندية".

وشدد المالكي على استمرار استهداف "القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي لمنعها من الهجوم على المدنيين"، وأن "الأعمال العدائية والإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تخالف القانون الدولي والإنساني"، مشيراً إلى أن "الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة".

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وقال المالكي إنه تم استهداف معسكر الصباحية في صنعاء، وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، وأضاف أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب.

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وأوضح المالكي أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها السعودي يوم 12 يونيو من نوع "كروز يا علي" الإيراني.

وتعرض مطار أبها الدولي لهجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.