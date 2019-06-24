كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من تقليص التزاماتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دبلوماسيان أوروبيان اليوم الإثنين، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أرسلت تحذيراً دبلوماسياً رسمياً لإيران من العواقب الخطيرة التي تواجهها طهران إذا قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق قدمت مذكرة دبلوماسية رسمية في 22 يونيو، وقال اثنان إنها تهدف تحديداً إلى تحذير إيران من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

ولم يتضح ما العواقب التي قد تواجهها إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.