كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تبذل الإمارات جميع أنواع الدعم للسودان؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اهتمام ومحل ترحيب
وتؤكد صحيفة الخليج الإماراتية، أن دولة الإمارات قدمت كافة أنواع الدعم لمساعدة السودان في الظروف العصيبة التي مرت، وتمر بها في الوقت الحاضر، وهو ما كان محل ترحيب قيادة المجلس العسكري، والشعب السوداني بأسره.
مجهودات كبيرة
ورداً على هذا الدعم الكبير، الذي تبذله الإمارات، ثمن عبدالفتاح البرهان، هذا الدعم، وأكد أنه يهدف إلى تعزيز اقتصاد بلاده، وتجاوز الظروف العصيبة التي تمر بها.
رؤية مشتركة
ويرى مراقبون أن المساعدات الإماراتية والسعودية للشعب السوداني تأتي في إطار رؤية البلدين الاستراتيجية، الهادفة إلى حماية الأمن القومي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة العربية.