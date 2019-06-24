كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب الصين واليابان بحماية شحناتهما النفطية المارة عبر هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه ينبغي على واشنطن التوقف عن حماية ممرات الملاحة في مضيق هرمز، حيث تعرضت ناقلتا نفط لهجمات في وقت سابق الشهر الجاري.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن الصين واليابان هما من بين الدول التي تحصل على النفط عبر هذا المسار الملاحي، ولابد عليهما حماية السفن التابعة لهما.

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وغرد ترامب على تويتر قائلاً، "إذن لماذا نحمي ممرات الملاحة من أجل دول أخرى (منذ سنوات طويلة)، وبدون تعويض".

وأضاف، "لسنا حتى بحاجة للتواجد هناك، والولايات المتحدة أصبحت (بفارق كبير) أكبر منتج للطاقة في العالم".

وجاءت تصريحات ترامب بعد تعليق براين هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران بشأن ضرورة وجود "رد فعل عالمي" لما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية" لحرية الملاحة في المضيق.