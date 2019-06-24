كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص في تصادم طائرتان "يوروفايتر" فوق شرق ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طيار مصرعه بعد تحطم طائرتين حربيتين من طراز يوروفايتر شمال شرق ألمانيا، وفقا لما ذكره تليفزيون N-TV""، بينما أفادت تقارير أن طيار الطائرة الأخرى قد هبط بالمظلات إلى بر الأمان.

وقالت القوات الجوية الألمانية إن المقاتلين الذين ينتمون إلى القوات المسلحة الألمانية لم يكونوا مسلحين عندما تصادموا في الجو بالقرب من قاعدة لاج العسكرية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الشرقية.

وأضافت "أنهم كانوا يقومون جنبا إلى جنب مع طائرة يوروفايتر ثالثة برحلة جوية قتالية"، "لاحظ طيار طائرة يوروفايتر الثالثة الاصطدام وأفاد أن اثنين من المظلات نزلت على الأرض."

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ولكن بينما تم العثور على أحد الطيارين على قيد الحياة في تاج شجرة بعد وقت قصير من تحطم الطائرة، وفقا لإذاعة "أوسيويل"، قالت الشرطة لمحطة تلفزيون N-TV"" إن الطيار الآخر قد قتل.

ونشرت "أوسيويل"، التي أبلغت عن الحادث لأول مرة، شريط فيديو أرسله مستمع قالت إنه يظهر عمودين من الدخان يتصاعدان من مواقع تحطم منفصلة على مسافة من بعضها البعض.

ووصفت المحطة الإذاعية حقلًا من الحطام حول منطقة الحادث، والذي قالت إنه أشعل حريق غابات صغير.

