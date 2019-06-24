معجبة “مهووسة” بميريام فارس تتقدم الجمهور بموازين – فيديو

خطفت معجبة بالفنانة مريام فارس الأنظار في حفل هذه الأخيرة في مهرجان موازين، ليلة أمس الأحد، إذ ارتدت قميصا عليه صورتها، قبل أن تكشف في حديثها مع “اليوم “24 أنها معجبة بها إلى درجة الهوس.

وتحدثت المعجبة بمريام فارس عن حضور نجمتها المفضلة في حياتها بشكل يومي، مبرزة أن جميع من يعرفها يعلم مدى تعلقها بها.

وشهد حفل مريام فارس حضور معجبين كثر، تفاعلوا مع الأغاني، التي تقدم، ومع رقصها الاستعراضي، وأهدتهم أغنية صوت الحسن في بداية الحفل وقدمت لوحة فلكلورية مغربية بزي تقليدي.