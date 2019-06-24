بحضور رونار.. الكوت ديفوار تنتصر على جنوب إفريقيا وتلتحق ب”الأسود” في صدارة المجموعة

تمكن المنتخب الإفواري لكرة القدم من الفوز على جنوب إفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم الإثنين، بملعب “السلام”، عن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، والتي تعرف أيضا تواجد المغرب وناميبيا.

وبعد شوط اول سلبي النتيجة، سيتمكن المنتخب الإفواري من افتتاح حصة التسجيل، في الدقيقة 64، بواسطة اللاعب كودجيا، من تمريرة من ماكس كراديل.

زملاء ويلفريد بوني، كانوا قريبين من إضافة ثاني الأهداف في الجولة الثانية، غير أن الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم لم يفلحوا في تحويلها لأهداف.

من جانبه، حاول المنتخب الجنوب إفريقي، تعديل النتيجة، غير أن محاولاته كانت محتشمة.

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وعرفت المباراة، حضور الناخب الوطني هيرفي رونار، الذي رغب في التعرف عن قرب على أداء ومستوى المنتخبين اللذين سيلاقيهما في الدورين القادمين.

وبهذه النتيجة، صعد المنتخب الإفواري للمركز الأول مناصفة مع “الأسود” برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخ جنوب إفريقيا وناميبيا المركزين الأخيرين، بدون نقاط.

وسيلاقي المنتخب المغربي، في الدور المقبل، الكوت ديفوار، بينما ستواجه جنوب إفريقيا منتخب ناميبيا.