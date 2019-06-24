واحد من هذه الأسماء مرشح لتعويض السفري في الرجاء

اليضع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مجموعة من الأسماء ليُعوض أحدها رحيل يوسف السفري المساعد السابق لمدرب الفريق باتريس كارتيرون، الذي غادر دكة بدلاء النسور الخضر مباشرة بعد نهاية آخر مباراة للنادي في البطولة الاحترافية، والتي جمعته بالدفاع الحسني الجديدي.

ويتقدم لائحة الأسماء التي يضعها بطل كأس السوبر الإفريقي لخلافة السفري، كل من طلال القرقوري اللاعب السابق للفريق، والذي شغل مهمة مساعد المدرب الهولندي رود كرول بالرجاء عام 2015، بالإضافة للاعبيه السابقين، بوشعيب المباركي وعبد الإله فهمي.

وتضم القائمة أيضا الإطار هلال الطير، الذي خاض مع الفريق الأخضر في السنوات الأخيرة عدة تجارب، سواء كمساعد للمدربين أو معدا بدنيا، وتبقى أبرزها بلوغه نهائي كأس العالم للأندية مع الرجاء عام 2013 عندما كان مساعدا للتونسي فوزي البنزرتي.