لعبة قمار تتسبب في جريمة قتل خلال جلسة خمرية

تمكنت المصالح الأمنية في مدينة بني ملال، في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، متهم بارتكابه جريمة قتل، خلال جلسة خمرية، راح ضحيتها شاب بسبب خلاف حول لعب “القمار”.

وأفاد مصدر خاص لـ”اليوم24″ أن المشتبه فيه كان برفقة الضحية، ليلة أمس، في جلسة بصدد لعب القمار، وبحضور ثلاثة أشخاص آخرين، وبسبب خلاف بينهما، عمد المشتبه فيه إلى تعريض الضحية إلى طعنة بواسطة السلاح الأبيض، كانت سببا مباشرا في وفاته.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المتهم في وقت وجيز من طرف عناصر الشرطة بالقرب من مسرح الجريمة، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي في مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.