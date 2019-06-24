اندلاع 9 حرائق في غلاف قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع بعد ظهر اليوم، الإثنين 9 حرائق في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ورجحت تقديرات إسرائيلية أنها نجمت عن بالونات حارقة تم رصدها في سماء المنطقة.
وعلم أن أحد البالونات الحارقة قد هبط في داخل المجلس الإقليمي "سدوت نيغيف"، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
كما اندلع حريق آخر في كبيوتس "نيرعام" في المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف"، ووصل إلى حوض مياه قريب، ثم امتدت النيران جزئيا إلى حقل قمح، لتصل إلى نصب تذكاري لأحد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في شباط/ فبراير عام 1997، ما أسفر في حينه عن مقتل 73 جنديا.
كما عملت طواقم الإطفاء على إخماد حريقين آخرين في "شاعار هنيغف".
وفي المجلس الإقليمي "أشكول" اندلع 4 حرائق، يشتبه بأنها ناجمة عن البالونات الحارقة، وتم إخمادها.
واندلع حريقان آخران في المجلس الإقليمي "سدوت نيغيف"، وتم إخمادهما أيضا.
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