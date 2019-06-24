الأمم المتحدة تدعو لحل مشكلة 29 ألف طفل من عناصر 'داعش' الاجانب

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن وجود 55 ألف معتقل من عناصر تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بينهم أجانب.
وقالت باشليه خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، إن هؤلاء المقاتلين السابقين لا يزالون معتقلين إلى جانب عائلاتهم دون محاكمات.
وطالبت مفوضة حقوق الإنسان الدول المعنية باستعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، مشيرة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنها.
وقالت باشليه خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، إن هؤلاء المقاتلين السابقين لا يزالون معتقلين إلى جانب عائلاتهم دون محاكمات.
وطالبت مفوضة حقوق الإنسان الدول المعنية باستعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، مشيرة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنها.
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