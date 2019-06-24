مفتشية الداخلية تضبط أحد منتسبي شرطة البياع متلبساً بابتزاز مواطنة

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العملية جاءت على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من المواطنة ادعت فيها تعرضها للابتزاز والمساومة من قبل أحد منتسبي شرطة البياع بأخذه مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي منها مقابل تسليمها حواسيب وأجهزة الكترونية".وأضاف أنه" تم ضبطها والتحرز عليها من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة عائدة لوالد المشتكية، وادعت ابتزازها بمبلغ 2000 دولار اخرى لقاء تسليمها الأجهزة".

وأوضح المكتب أنه "تم تشكيل فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات وقد تأكدت له صحة المعلومات"، مبيناً أنه "نم نصب كمين للمنتسب وضبطه متلبساً بالجرم المشهود باستلام مبلغ 2000 دولار، وقام فريق العمل بترقيم 500 دولار منها وصدق ترقيمها أمام قاضي التحقيق".



وتابع، أن "فريق العمل نظم محضر ضبط ودون افادة المشتكية وأقوال واعترافات المتهم، وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 للتحقيق معه على ذمة القضية، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن لكشف ملابساتها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المتورطين فيها".