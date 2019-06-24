أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، عن ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة البياع متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز مواطنة بمبلغ 12 ألف دولار أمريكي لقاء تسليمها حواسيب وأجهزة مضبوطة لدى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.
وأضاف أنه" تم ضبطها والتحرز عليها من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة عائدة لوالد المشتكية، وادعت ابتزازها بمبلغ 2000 دولار اخرى لقاء تسليمها الأجهزة".
وأوضح المكتب أنه "تم تشكيل فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات وقد تأكدت له صحة المعلومات"، مبيناً أنه "نم نصب كمين للمنتسب وضبطه متلبساً بالجرم المشهود باستلام مبلغ 2000 دولار، وقام فريق العمل بترقيم 500 دولار منها وصدق ترقيمها أمام قاضي التحقيق".
وتابع، أن "فريق العمل نظم محضر ضبط ودون افادة المشتكية وأقوال واعترافات المتهم، وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار 160 لسنة 1983 للتحقيق معه على ذمة القضية، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن لكشف ملابساتها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المتورطين فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشية الداخلية تضبط أحد منتسبي شرطة البياع متلبساً بابتزاز مواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.