مقتل عدد من عناصر 'داعش' في صحراء الانبار

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة من عمليات الانبار للحشد في قاطع القائم شرعت بواجب امني لاستهداف اوكار داعش في الصحراء الغربية".

وأضاف أن "العملية اسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير سياره (بيك أب) رباعية الدفع تعود لهم".