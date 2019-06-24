وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "العقوبات الأميركية تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي"، مبيناً أن "العقوبات تأتي رداً على اسقاط الطائرة المسيرة".
وأوضح، أن "الولايات المتحدة تريد أن توقف إيران دعمها للإرهاب"، لافتاً إلى أن "أميركا لن تسمح نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
وأشار ترامب، إلى أن "الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بصرف النظر عن إسقاط الطائرة المسيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوقع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف خامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.