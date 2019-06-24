ترامب يوقع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف خامنئي

ونقلت "سكاي نيوز" عن ترامب قوله، انه "وقّع قراراً تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "العقوبات الأميركية تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي"، مبيناً أن "العقوبات تأتي رداً على اسقاط الطائرة المسيرة".



وأوضح، أن "الولايات المتحدة تريد أن توقف إيران دعمها للإرهاب"، لافتاً إلى أن "أميركا لن تسمح نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

وأشار ترامب، إلى أن "الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بصرف النظر عن إسقاط الطائرة المسيرة".