مقتل 7 واعتقال 178 متورطا في محاولة الانقلاب بإقليم أمهرة الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مفوض الشرطة بإقليم أمهرة الإثيوبي، الإثنين، مقتل 7 واعتقال 178 متورطا في الانقلاب الفاشل الذي شهده الإقليم شمالي البلاد السبت الماضي.

وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت في وقت سابق الإثنين، القبض على العميد تفرا مامو، قائد القوات الخاصة في إقليم أمهرة شمالي البلاد، لتورطه في محاولة الانقلاب.





ويأتي القبض على قائد القوات الخاصة في الإقليم، عقب الإعلان عن مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي، مدبر محاولة الانقلاب متأثراً بجراح أصيب بها خلال ملاحقة أمنية له.

يذكر أن إقليم أمهرة من ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة، ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد.