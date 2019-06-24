إغلاق البيت الأبيض ومحيطه بسبب طرد مشبوه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الإثنين، إغلاق البيت الأبيض ومحيطه بسبب العثور على طرد مشبوه.

وقالت جهاز الخدمة السرية المنوط به حماية البيت الأبيض في حسابه على تويتر: "تم إغلاق البيت الأبيض ومحيطه بسبب العثور على طرد مشبوه، دون مزيد من التفاصيل".

والأربعاء الماضي، ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن السلطات أغلقت الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، عقب العثور على جسم مشبوه.

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وأضاف الجهاز، المعني بحماية الرئيس وكبار الشخصيات، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أنه تم إخلاء الشوارع من الصحفيين والمارة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضح الجهاز أن "شخصاً ألقى حقيبة ظهر، وحاول القفز على دراجة على رصيف بشارع بنسلفانيا".

وتابع أن الشرطة تمكنت من توقيف ذلك الشخص، وتتحقق من طبيعة الحقيبة.