تواصل تمرين "الثوابت القوية/1" العسكري بين الإمارات والأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجسيدا لمسيرة التعاون العسكري الحافل بين الإمارات والأردن، تستمر فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الأردنية.





واشتمل التمرين الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي، على أرض الإمارات، تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، منها: الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، التي أسهمت بدورها في عكس المهارات القتالية، ونوعية التدريب والتأهيل التي حصلت عليها القوات المشاركة، بالإضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.





وتنطلق أهمية هذا التمرين العسكري، من تعزيز التعاون في مجال العمليات المشتركة، وتبادل واكتساب الخبرات المتبادلة، إذ شهد التمرين نقلة نوعية عكس المستوى الرفيع للتنسيق والتكامل في الأداء والأدوار المختلفة للتشكيلات العسكرية المشاركة فيه.

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يذكر أن التعاون العسكري بين الإمارات والأردن، يعد أحد المرتكزات الرئيسية في الحفاظ على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقف الدولتان في خندق واحد في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات في المنطقة.



