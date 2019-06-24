واشنطن: نبني تحالفا للحفاظ على حرية الملاحة في الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، بشن هجمات على ناقلات نفط في بحر الخليج ونشرت مقاطع فيديو أثبتت تورط إيران في هذه الهجمات.

وأكد المسؤول أن "الأمر يتعلق بالردع الاستباقي لأن الإيرانيين يريدون فعل ما يحلو لهم، ثم القول إنهم لم يفعلوها، نعرف ما فعلوا"، مضيفا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفنا.

Advertisements

وبلغ التوتر بين الجانب الأمريكي والإيراني ذروته بعدما أسقطت طهران طائره مسيرة أمريكية كانت تطير خارج النطاق الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وحركت واشنطن طائرات عسكرية وبوارج حربية لضرب أهداف إيرانية ردا على إسقاط الطائرة إلا أن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة مبررا هذا بعدم إشعال الوضع في المنطقة.

وهددت أمريكا بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران لردعها عن ممارساتها في الشرق الأوسط.