بلجيكا تعتقل رجلا يشتبه بتخطيطه لهجوم ضد السفارة الأميركية

اعتقلت السلطات البلجيكية رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم ضد السفارة الأميركية في بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي الاثنين.
وقال المكتب إن "المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في سياق ارهابي وبتحضير عمل إرهابي".
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