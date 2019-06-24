بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني يطالب إيران بوقف أنشطتها المهددة للاستقرار الإقليمي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى حلول دبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران، بحسب بيان وزّعته وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين.

وأفاد البيان الصادر عن الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن: “ندعو إيران إلى التوقف عن أي خطوات أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي، ونحض على التوصل إلى حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر”.

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كما عبّرت الدول عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

واعتبرت الدول الأربع أنّ الهجمات ضد ناقلات نقط قرب مضيق هرمز في الخليج في 12 مايو و13 يونيو، تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن بضائعنا.

وتابعت: “يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان”.

ووزعت وزارة الخارجية الأمريكية البيان بينما كان وزير الخارجية مايك بومبيو يجري في أبوظبي محادثات مع مسؤولين إماراتيين بعد زيارة إلى السعودية.