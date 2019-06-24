قبل ساعات من انطلاق مؤتمر “صفقة القرن” .. كوشنر يؤكد مشاركة المغرب

بعد يوم من المسيرة الوطنية التي خرج فيها المغاربة بالآلاف وسط العاصمة الرباط رفضا للمشاركة المغربية في ورشة البحرين التي ينتظر أن تعرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية الجانب الاقتصادي من “صفقة القرن”، أكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ومهندس “صفقة القرن”، مشاركة المغرب.

وقال كوشنر، في حوار له اليوم الإثنين مع جريدة “القدس العربي”، إن وفودا ستحضر من فلسطين وإسرائيل رغم الدعوات للمقاطعة، وكذلك وفود دول الخليج ومصر والأردن والمغرب، إضافة لممثلين للدول السبع الكبرى والصين وروسيا واليابان.

وتأتي تصريحات كوشنر، وسط تكتم رسمي مغربي عن موقف الحكومة من المشاركة في مؤتمر المنامة، فيما خرجت شخصيات سياسية بمختلف التوجهات من الأغلبية والمعارضة، أمس الأحد وسط العاصمة الرباط، بشعارات ترفض “البيع والشراء في القضية الفلسطينية”، ورفض واضح لصفقة القرن.

كما أن عددا من السياسيين المغاربة، طالبوا أمس الحكومة، برفض المشاركة في ورشة المنامة، التي من المنتظر أن تنطلق غدا الثلاثاء، معتبرين أن هذا المؤتمر هو رشوة للدول العربية، من أجل القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن كوشنر كان قد حل قبل أيام بالعاصمة الرباط، فيما لم يعلن المسؤولون المغاربة عن أي موقف رسمي لهم من “صفقة القرن” ومؤتمر المنامة.