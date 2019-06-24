فرنسا تؤجل الامتحانات الإشهادية بسبب موجة الحرارة

أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، عن تأجيل الامتحانات الخاصة بالسنة الثالثة إعدادي، بسبب موجة الحرارة، التي يتوقع أن تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وفي ذات السياق، قال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكر، اليوم الإثنين، إن الامتحانات التي كان من المقرر إجراءها يوم الخميس، ستؤجل إلى بداية الأسبوع المقبل، بسبب موجة الحرارة التي ستضرب فرنسا خلال هذا الأسبوع.

وأوضح الوزير الفرنسي، أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه في المدارس الموجودة على التراب الفرنسي فقط، في الوقت الطي بدأت فيه مدارس بعثات الفرنسية في الخارج إجراء الامتحانات دون تأجيل.

وفي ذات السياق، وجهت وزارة التعليم الفرنسية توجيهات لكل المؤسسات التعليمية، من أجل حماية التلاميذ من موجة الحرارة المرتقبة خلال الأسبوع الجاري، مطالبة الأطر المدرسية بالالتزام بالتوجيهات المخصصة في هذا الجانب.