زياش يخضع لتداريب انفرادية و”الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة الكوت ديفوار – فيديو – فيديو

تواصل العناصر الوطنية استعداداتها للمواجهة الثانية عن المجموعة الرابعة، لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، ضد كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل، التي ستجرى على أرضية ملعب السلام في القاهرة.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الاثنين، بالكلية الحربية، مابين 11 و12 صباحا بالتوقيت المصري، أول حصة تدريبية، بعد مباراة ناميبيا، أمس الأحد.

وشهدت التداربب مشاركة كل اللاعبين، بمن فيهم الثلاثي الغائب عن مباراة ناميبيا، يوم أمس، يونس بلهندة، ونصير مزراوي، ومروان داكوستا، في حين خضع حكيم زياش لتداريب انفرادية، بعد شعوره بالعياء.

وقبل بدء الحصة التدريبية، قدم عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني، استمارة للاعبين، يحددون فيها إن كانوا يعانون من إصابة أو نوع من العياء، ومن خلالها يتم تحديد طبيعة التداريب التي سيخضعون لها، من طرف الجهاز الطبي للأسود.

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وساد جو من التفاؤل التداريب الصباحية للمنتخب الوطني، خاصة بعد تحقيق نتيجة الفوز على حساب المنتخب الناميبي، في المباراة الأولى لزملاء المهدي بنعطية، في الكأس القارية، التي تستضيفها الملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز القادم.

جدير بالذكر، أن “أسود الأطلس” يتصدرون مجموعتهم، مؤقتا، برصيد ثلاث نقاط، عقب تفوقهم على ناميبيا بهدف نظيف، وذلك في انتظار إجراء المواجهة الثانية عن المجموعة نفسها، اليوم الاثنين، بين جنوب إفريقيا وكوت ديفوار، في تمام الساعة 15:30، والتي سيحتضنها ملعب السلام في القاهرة، ويتولى قيادتها الحكم الجزائري مصطفى غربال.