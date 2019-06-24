الأردن: مهرجان "رم" المسرحي ينطلق الأربعاء بتنافس 5 عروض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتنافس خمسة عروض محلية أردنية، على جوائز "مهرجان رم المسرحي" الذي تنظمه نقابة الفنانين الأردنيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، والذي تنطلق دورته الثانية يوم الأربعاء، والتي تتماشى مع "مع أهداف نقابة الفنانين الأردنيين الرامية إلى نشر رسالة الفن والتعريف بها وتنشيط الحركة الفنية"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وانتقت اللجنة الفنية لاختيار وتقييم النصوص، ستة نصوص من أصل عشرة لكن تم لاحقا استبعاد عرض "ليلة قمرية"، بسبب "عدم تقيد المخرج أشرف طلفاح بالتعليمات المنظمة للمهرجان"، لتصبح عدد العروض المشاركة خمسة.

أما العروض الخمسة المختارة فهي: "فراغ فصل خامس" من تأليف وإخراج الحاكم مسعود، و"ظلال الحب" تأليف ليلى الأطرش وإخراج حسين نافع، و"بحر ورمال" من تأليف وإخراج عبد السلام قبيلات، و"ماسكارا" تأليف جان أنوي وإخراج عبد الله الجريان، و"الجنة تفتح أبوابها متأخرة" من تأليف فلاح شاكر وإخراج يحيى البشتاوي.

ويعقب كل عرض من العروض المشاركة ندوة على مسرح هاني صنوبر في المركز الثقافي الملكي. ويستمر المهرجان حتى الثاني من تموز/ يوليو.

يُذكر أن مهرجان رم المسرحي، كان قد انطلق العام الماضي في إطار مبادرة الهيئة العربية للمسرح لتأسس مهرجانات وطنية تعني بالمسرح المحلي في كل الدول العربية.