مجد الكروم: سقوط رجل من علو وحالته خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مواطن يبلغ من العمر 44 عاما من مجد الكروم بمنطقة الشاغور، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادثة سقوط من علو في البلدة.
وأحيل المصاب إلى عيادة محلية بالبلدة، وهناك قدمت له الإسعافات الأولية على يد طاقم طبي، وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس حيث وصفت حالته بالخطيرة المستقرة.
وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، ولم تتضح بعد ملابسات وحيثيات وقوع الحادثة.
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